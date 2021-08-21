ヴァンズ オールド スクール スウェード キャンバス 29.5cm 新品未使用

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商品名2022年発売ヴァンズオールドスクール'22VansOldSkoolSuedeCanvasMarshmallowBlackビッグサイズUS企画レアモデル完売品カラーマシュマロ/ブラック状態新品未使用箱付きですが、自宅保管していたので、その点を御考慮いただきました上で、御検討をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げますサイズUS11.529.5cm送料無料発送方法ゆうゆうメルカリ便値段交渉および値下げ不可即購入可能ですが、何か気になる点がありましたら、必ずコメント欄にて、御質問をいただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます