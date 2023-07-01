ダチョウ倶楽部 90sヴィンテージキャップ 太田プロ

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形...ベースボール素材...コットン新品未使用で目立った傷はありませんが、長期保管によるシミありますので画像での状態のご確認をお願い致します。サイズ表記不明(大人用、調整可能)古着、中古品にご理解ある方のみお願い致します。神経質な方はご遠慮下さい。