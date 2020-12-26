【ペキジンさま専用】NEW ERA fear of god コラボ

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#他にもメンズファッション出品中です。59FIFTYFEAROFGODESSENTIALSTheClassicCollectionニューエラとフィアーオブゴッドessentialsによるコラボキャップです。シアトルマリナーズのカラーを用いた、今回のメインビジュアルの商品です。サイズは7と１/4のためかなり小さめですが、女性の方含め頭の小さい方にオススメです。外で1度着用しただけの美品となっておりますが、ツバを曲げたりしておりますので、ご了承くださいませ。※その分お値段も少し下げております。元々自分で被るつもりでしたが、似合ってないと思うので、今回出品いたします。かなり人気のモデルとなっておりますので、是非ご検討ください。ニューエラのパッキンに入れて配送いたします。なにかご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。