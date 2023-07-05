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90s nike ビンテージ　スナップバック　キャップ　刺繍　　帽子
商品番号 A69141756402
商品名

90s nike ビンテージ　スナップバック　キャップ　刺繍　　帽子
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 5,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ　フリー　周囲約59高さ約13ツバの長さ約素人寸法になります。カラー　ネイビー　ホワイト　紺　白90年代のビンテージ品。くたびれ具合がかっこいいです。これから入手しにくくなると思います。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、minnano、vega、supreme、Mondaysuck、bott、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います。在原みゆ紀、柴田光、堂本剛、菅田将暉その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/reproduce141155.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis592944.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture704141.html
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