90s nike ビンテージ　スナップバック　キャップ　刺繍　　帽子



90's NIKE ロゴ刺繍 スナップバックキャップ 90's NIKE ロゴ刺繍 スナップバックキャップ



90's NIKE ロゴ刺繍 スナップバックキャップ 90's NIKE ロゴ刺繍 スナップバックキャップ



90's NIKE スナップバック ロゴ刺繍 ナイロンキャップ 90's NIKE スナップバック ロゴ刺繍 ナイロンキャップ



希少デザインNIKE 90s 6パネル 刺繍 スナップバック 白タグ ... 希少デザインNIKE 90s 6パネル 刺繍 スナップバック 白タグ ...



90s/台湾製】ナイキNIKE/ビンテージ/ヴィンテージ/古着/アラバマ大学 ... 90s/台湾製】ナイキNIKE/ビンテージ/ヴィンテージ/古着/アラバマ大学 ...



年末のプロモーション大特価！ 未使用品 デッド タグ付き 90s NIKE ... 年末のプロモーション大特価！ 未使用品 デッド タグ付き 90s NIKE ...



ビンテージ90's○ミッキーマウス刺繍入りスナップバックキャップ ... ビンテージ90's○ミッキーマウス刺繍入りスナップバックキャップ ...



NIKE ナイキ 90s ビンテージ 23 マイケルジョーダン ジャンプマン刺繍 ... NIKE ナイキ 90s ビンテージ 23 マイケルジョーダン ジャンプマン刺繍 ...



90s/台湾製】ナイキNIKE/ビンテージ/ヴィンテージ/古着/アラバマ大学 ... 90s/台湾製】ナイキNIKE/ビンテージ/ヴィンテージ/古着/アラバマ大学 ...



NIKE - 90s シカゴブルズ キャップ 帽子 スナップバック マイケル ... NIKE - 90s シカゴブルズ キャップ 帽子 スナップバック マイケル ...



90s/台湾製】ナイキNIKE/ビンテージ/ヴィンテージ/古着/アラバマ大学 ... 90s/台湾製】ナイキNIKE/ビンテージ/ヴィンテージ/古着/アラバマ大学 ...



NIKE/ナイキ ロゴキャップ 90年代 (USED) | chameleon wear ho... NIKE/ナイキ ロゴキャップ 90年代 (USED) | chameleon wear ho...



90s 90年代 グランピー 白雪姫 Disney ディズニー | ビンテージ古着屋 ... 90s 90年代 グランピー 白雪姫 Disney ディズニー | ビンテージ古着屋 ...



90s～00s OLD NIKE/Snap back cap/Free | Vintage.City 90s～00s OLD NIKE/Snap back cap/Free | Vintage.City



NIKE - ナイキ 90s デッドストック スナップバックの通販 by まさ's ... NIKE - ナイキ 90s デッドストック スナップバックの通販 by まさ's ...

※サイズは記載がありますのでそちらを参考にお願い致します。着用画、着用感のコメントはすべて削除させていただきます。素人寸法になりますのであらかじめご了承ください。サイズ フリー 周囲約59高さ約13ツバの長さ約素人寸法になります。カラー ネイビー ホワイト 紺 白90年代のビンテージ品。くたびれ具合がかっこいいです。これから入手しにくくなると思います。小さくして梱包し、ネコポスもしくはコンパクトBOXに入れて発送します。型崩れ等が気になる方はプラス600円で箱に入れて発送させていただきます。propsstore（プロップスストア）EPOCH（エポック）creek（クリーク）geek（ジーク）alwayth（オールウェイス）bedlam（ベドラム）l.l.bean（エルエルビーン）oldGAP（オールドギャップ）polo（ポロラルフローレン）esow（エソウ）ecwcs（エクワックス）jhakx（ジャークス）RWCHE（ローチ）sonofthecheese（サノバチーズ）newera（ニューエラ）700fill1ldk、puts、cupandcone、j.crew、oldstussy、minnano、vega、supreme、Mondaysuck、bott、カーハート、コロンビア、パタゴニアとの相性もいいと思います。在原みゆ紀、柴田光、堂本剛、菅田将暉その他、スナップバック、ベースボールキャップ、キャンプキャップ、メッシュキャップ、ハット、ベルハット、クラッシャーハット、ビーニー、ニットキャップ等出品していきます。ナイキ・アディダス・プーマ・チャンピオン・ラルフローレン・トミー・stussy等USA製80s90sヴィンテージ古着トップスであればレディースシャツTシャツの夏物からトラックジャケットスウェットパーカーの秋冬物やジャケット類ではナイロンアノラックジャケット等の商品も出品中です。1点物につき、早いもの勝ち、即購入OKになります。値下げ交渉は金額を提示の上コメントください。大幅な値下げ交渉はブロック対象となります。また、取り置きはいたしませんのであらかじめご了承ください。