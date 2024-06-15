Lee 中ベラ付き札入れ 320-1894 チャ

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商品詳細
ブランド名：リー【Lee】商品名：中ベラ付き札入れ商品コード：320-1894サイズ：高さ9.5cm×幅11cm×マチ2.5cm色：チャ品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：【内側】札入れ×2カード入れ×9フリーポケット×5ホック小銭入れx1商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。
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