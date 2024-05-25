【新品未使用】KENZO フラグメントケース　カードケース

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KENZO（ケンゾー）のフラグメントケース（カードケース）です。NIGO氏就任後のKENZOで多様されているBOKEFLOWERのアイコンが印象的なデザインです。ジップ収納も付いているためコインも入るため便利な仕様です。購入したものの別の財布を購入したため、未使用のため出品致します。定価は23,500円のアイテムです。レザーのフラグメントケース。カラーはブラック。・前面にロゴグラフィックのプリント・背面に型押しロゴ・背面にカード入れx5・ジッパー開閉・ロゴ入りツイルの裏地7.5cmx12.5cmサプライヤーカラー：Blackよろしくお願い致します。