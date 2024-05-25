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商品詳細
KENZO（ケンゾー）のフラグメントケース（カードケース）です。NIGO氏就任後のKENZOで多様されているBOKEFLOWERのアイコンが印象的なデザインです。ジップ収納も付いているためコインも入るため便利な仕様です。購入したものの別の財布を購入したため、未使用のため出品致します。定価は23,500円のアイテムです。レザーのフラグメントケース。カラーはブラック。・前面にロゴグラフィックのプリント・背面に型押しロゴ・背面にカード入れx5・ジッパー開閉・ロゴ入りツイルの裏地7.5cmx12.5cmサプライヤーカラー：Blackよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/stealth18476.html
http://narcologia.ru/goods/perforce964665.html
http://narcologia.ru/goods/ramshackle271066.html
KENZO ケンゾー フラグメントケース コインケース カードケース (KENZO ...
フラグメントケース/カードケース/コインケース/BLK/メンズ
【新品未使用】KENZO フラグメントケース カードケース
【新品未使用】KENZO フラグメントケース カードケース
魅力的な 新品タグ付 ケンゾー KENZO タイガー フラグメントケース ...
【新品未使用】KENZO フラグメントケース カードケース
フラグメントケース/カードケース/コインケース/BLK/メンズ
KENZO ケンゾー フラグメントケース 財布 カードケース ブラック | フリマアプリ ラクマ
フラグメントケース/カードケース/コインケース/BLK/メンズ
KENZO ケンゾー フラグメントケース 財布 カードケース ブラック
[ケンゾー] メンズ フラグメントケース ラウンドジップ BOKE FLOWER レザー カードホルダー FD55PM406L43 [並行輸入品]
KENZO ケンゾー フラグメントケース コインケース カードケース (KENZO ...
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【新品未使用】KENZO フラグメントケース カードケース
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【新品未使用】KENZO フラグメントケース カードケース
フラグメントケース/カードケース/コインケース/BLK/メンズ
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