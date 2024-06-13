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【新品未使用】Vivienne Westwood ベルト
商品番号 I28721318429
商品名

【新品未使用】Vivienne Westwood ベルト
ブランド名 ヴィヴィアンウエストウッド
特別価格 税込 6,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品ですが、現物確認の為に開封しています。【商品名】ORBENGRAVEDBUCKLEベルト【商品説明】(ホームページより)バックル部分にORBがエンボスされた、程よい太さのシンプルなベルト。ビジネスからカジュアルスタイルまで、様々なシーンで使えるため、スタイリングを選ばない一本。【サイズ】FREE：全長132　最大127.5　最小117.5　ベルト幅3.5素材...本革カラー...ブラック
http://narcologia.ru/goods/passionate909313.html
http://narcologia.ru/goods/unusable374374.html
http://narcologia.ru/goods/seamless923729.html

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