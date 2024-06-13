【新品未使用】Vivienne Westwood ベルト

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商品詳細
新品未使用品ですが、現物確認の為に開封しています。【商品名】ORBENGRAVEDBUCKLEベルト【商品説明】(ホームページより)バックル部分にORBがエンボスされた、程よい太さのシンプルなベルト。ビジネスからカジュアルスタイルまで、様々なシーンで使えるため、スタイリングを選ばない一本。【サイズ】FREE：全長132 最大127.5 最小117.5 ベルト幅3.5素材...本革カラー...ブラック
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http://narcologia.ru/goods/unusable374374.html
http://narcologia.ru/goods/seamless923729.html
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ORB ENGRAVED BUCKLE ベルト
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