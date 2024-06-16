ボッテガヴェネタ　レザー クロコダイル型押し　コインケース付き 二つ折り財布

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ご覧いただきありがとうございます。BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ レザークロコダイル型押し コインケース付き二つ折り財布 ブラックネロの紹介です。----------------------------------------コメントなしの即購入もOKです！BOTTEGAVENETA真贋確認済の正規品※ご購入前にプロフィールのご一読をお願いいたしますm(__)m●男女問わず大人気のボッテガ・ヴェネタのクロコダイルを使用した二つ折り財布です●上質なレザーとブラックのシンプルな色使いがエレガントで高級感溢れる逸品●シンプルなデザインなので、流行や年代にとらわれず永くご愛用いただけます【ブランド】ボッテガ・ヴェネタ（BottegaVeneta）【型番】113112V91211000【素材】クロコダイル レザー【カラー】ブラック【サイズ(約)】幅12.5cm×縦9.5cm×厚さ1cm【仕様】・札入れ×2・カードケース×3・オープンポケット×4・フラップ式開閉コインケース（マチ付き）【付属品】・取扱説明書【状態】＊若干の使用感がございますが、目立つ汚れや傷等なく、まだまだ永くご愛用いただける状態です(^^)＊詳細はお写真にてご確認くださいませ。【購入元】 サイファー株式会社（大阪の正規ブランド品販売業者）・鑑定済みの確実な正規品(本物)です♪・使用に差し支えるダメージは一切なく、届いてすぐに気持ち良くご利用頂けます。ご安心してお取引くださいませ(__)----------------------------------------#BOTTEGAVENETA#BOTTEGA#ボッテガ#ボッテガヴェネタ#ボッテガべネタ#レザー#クロコダイル#ブラック#二つ折り#型押し#二つ折り財布 #コインケース付き#ネロ