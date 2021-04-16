新品未使用　ルイヴィトン　財布　メンズ　二つ折り財布　コンパクト　青エピ　人気

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⭕24時間以内に発送させて頂きます⭕※数日で売れない場合は削除させて頂きます※ご来店誠にありがとうございます。AKAHAIが運営する格安高品質ブランド品専門店です。ベテランスタッフによる真贋鑑定をしっかりと行っておりますので確実な正規品のみ出品しております。どうぞ安心してお買い求め下さいませ。革の質感、ボタンなど金具の素材や刻印、糸の縫い目、製造番号など細部に至るまで完璧な鑑定作業を行っております。●定番の超人気デザインです●状態を考えてもかなりお買い得かと思います●付属品無しの為格安出品ですブランド名:ルイヴィトンサイズ:横10.5cm 縦11cm 奥行き3.5cm色:青 エピライン エピレザー購入先：業者オークション付属品：無し●商品状態●外観:一切ダメージ無くとても綺麗です。角スレも一切ありません。内観:一切ダメージ無くとても綺麗ですベタつきや剥がれも一切ありません。小銭入れ:一切ダメージ無くとても綺麗ですボタン:問題なくしっかり開閉します。●その他コメント●ルイヴィトンらしい上品なデザインです。定番の超人気デザインですグッチやプラダ、ブルガリも出品しています。スーツやバッグ、パーカー、アウターなど新品未使用品や中古美品を中心に出品させて頂きます✨まとめ売りであればお値引きもより一層頑張らせて頂きますm(__)mどうぞお気軽にコメント下さいませ。ラウンドファスナー長財布 ジッピーウォレット長財布メンズ長財布コンパクトウォレットレディース長財布財布形...二つ折りカラー...ブルー柄・デザイン...無地素材...本革