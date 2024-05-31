【美品】ポロバイラルフローレン ネクタイ グリーン ネイビー ストライプ 高級

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【はじめに】ご覧頂き、誠にありがとうございます！#yosshy12と申します。このアカウントでは、高級ネクタイをメインに取り扱っております。#yosshy12古着ショップのネクタイ一覧はこちらネクタイが好きな方は、ぜひフォローして下さい！送料は全品無料です！即購入、コメントなど、大歓迎です！【ブランド】PolobyRalphLauren(ポロバイラルフローレン)【生産国】イタリア【素材】シルク100%【カラー】グリーンネイビー(濃紺)アメトラレップタイストライプレジメンタル【状態】ブランドタグの糸に一箇所緩みがございますが、目立った傷や汚れはなく、綺麗な状態です。【サイズ】大剣幅：7.8センチ全長：147センチ【その他】スーツ・ビジネス用だけでなく、古着コーデ・ネクタイコーデにもオススメの一品です。中古品ではありますが、慎重に保管しておりますので、安心して着用して頂けると思います。気に入った方に大切に着用して頂けると嬉しいです！【値引き交渉、割引について】フォローして下さった方には、全商品5%OFFとさせて頂きます。さらに、ネクタイを2本同時購入の方は200円引き、3本同時購入の場合は500円引きとさせて頂きます！(ご購入の前にコメントをお願い致します。)#yosshy12古着ショップのネクタイ一覧はこちら【検索用ハッシュタグ】#RalphLauren#ラルフローレン#ネクタイ#ネクタイコーデ#スーツ#ビジネス#古着#古着コーデ#プレゼント#入手困難#即購入可#送料無料#yosshy12