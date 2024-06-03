【美品】ヴェルサーチ　ネクタイ　ドット花柄　ブラック　イタリア製高級シルク

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【084】この度は数ある商品の中から、こちらをご覧いただきありがとうございます‎。ネクタイは他にも出品しているのでこちらのハッシュタグから覗いてみてください！▷▶▷#おじょネクタイフォロー割もございます。〜2980円 200円引き〜4980円 300円引き〜9980円 400円引き10000円〜 500円引き※購入前に「フォロー割」とコメントください。結婚式 卒業式 入学先 成人式 パーティ葬式 冠婚葬祭 父の日 プレゼント お祝い事 古着コーデ 衣装 コスプレ オフィスカジュアルなどにいかがでしょうか？---------------------------------------------✿*:・゜ブランド及びデザインヴェルサーチ/Versace花柄 ドット柄 総柄パターン柄ネクタイメンズハイブランドレギュラータイ高級シルク✿*:・゜状態目立った傷や汚れなし‎✿*:・゜サイズ剣幅約9.5cm⚠︎出来るだけ丁寧に測っておりますが、多少の誤差がある場合がございます。ご了承ください。‎✿*:・゜カラー黒 ブラック黄色 イエロー※写真4枚目が実物に近いお色です。✿*:・゜素材シルク100%‎✿*:・゜ブランドロゴ写真6枚目鑑定済みのリサイクルショップでの購入です。‎✿‎配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。配送やトラブル対応に関してはご購入前にプロフィールで確認をお願いします。カラー···ブラック柄・デザイン···花柄