2007年に放送されたNHK土曜ドラマ「ハゲタカ」で、大森南朋が演じる主人公の鷲津政彦が着用していた眼鏡です。ドラマ放送後に購入しましたが使用することもなく保管していました。再生産品でないドラマで使用されていたものと同じモデル(P0001-03)です。HandmadeinFranceの刻印です。しかしながらフレームの一部に少し汚れと、ナイロン糸を留めるイモネジにサビがございます。ネジでナイロン糸係止しているのはドラマ版のものと同じ方式です。度のないレンズが入っています。メーカー：スタルクアイズ(STARCKEYES)型番：P0001-03製造国：フランス



ハゲタカ 鷲津メガネ スタルクアイズ/STARCK EYES P0001-03 | labiela.com



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ハゲタカ スタルクアイズ P0001-03-



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ハゲタカ・大森南朋さん（鷲津政彦役）着用メガネ スタルクアイズ ...



ハゲタカ スタルクアイズ P0001-03-



限定入荷！イタリア製SH0001D】ハゲタカ・大森南朋さん（鷲津政彦役 ...



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