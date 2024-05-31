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商品詳細
大輔レザーのウォレットです。2〜3ヶ月程使用して、保管しておりました。とても丁寧な作りで、これからもっと飴色になります。まだ新品時の革の匂いもします。コインケースは3ヶ月程使用して保管していた物になります。新品ではありませんので、傷や汚れはあります。必ず中古の革製品をご理解頂ける方のみお願い致します。発送はヤマト運輸の普通便になります。大輔レザー 天神ワークス ビーズ屋公ちゃんレッドムーン、革蛸、ワイルドスワンズ、ヌメ革、黒羽、kc's、ケーシーズ、ALZUNI、FUNNY、ファニー、サムライジーンズ 児島ジーンズ
http://narcologia.ru/goods/sci-fi581647.html
http://narcologia.ru/goods/flight951728.html
http://narcologia.ru/goods/cotton978761.html
革物工房大輔 サドルレザー ウォレット 長財布 (天神ワークス ビーズ屋公ちゃん
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