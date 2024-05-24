HUNTER×HUNTER J-WORLD ロングクッション　クラピカ　1点

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⚠️外出自粛、またこの様なご時世な為自分の置かれる状況が急に変わってしまう等により発送が遅くなる場合がございます。ご理解頂ける方のみ宜しくお願い致します。(発送の詳しい事はプロフに記載)不用になった為出品致します。HUNTER×HUNTERJ-WORLDロングクッションクラピカ ×1開封し、棚に飾っておりました。⚠️開封済みかつ布製品の特性上、またかなりの長期自宅保管のお品の為画像7〜にもありますが・ほつれて糸が出ている部分あり・裏側に複数箇所引っ掻いた際にできるような痕のようなものあり・全体的にシワありこのような難がございます。⚠️また発送の際、サイズの関係上圧縮袋にて圧縮し、何回かに折り曲げさせて頂きます。その為さらにシワができるかと思います。全てご理解ご納得頂ける方のみお願い致します。⚠️発送は上記記載通り圧縮し、何回か折り曲げなにかしらの袋or段ボールに入れらくらくメルカリ便にて発送予定⚠️こちらのページの内容とプロフィール内容全てをご確認の上で宜しくお願い致します。グッズ種類···抱き枕/クッション