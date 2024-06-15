野村訓市さん着用 90's FRIENDS Tシャツ オフィシャルもの

野村訓市さん着用の90年代のFRIENDSTです。コピーライトが入ったオフィシャルものです。[サイズ表記]XL[実寸]肩幅 58cm身幅 58cm着丈 75cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[状態]大きな破れ傷はありません。全体的に着用感があります。#raptee#ラップT#90s#vintage#hiphop#ブートレグ#バンドT#bandtee#アートT#arttee#ビンテージTシャツ#ヴィンテージTシャツ#アニメTシャツ#Anime#アニメ#ムービーTシャツ#movieTee



野村訓市着用復刻｜Friends Lunch Tシャツ [M]



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90's FRIENDS Long T-shirt 野村訓市さん 着用 | labiela.com



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