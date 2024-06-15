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野村訓市さん着用 90's FRIENDS Tシャツ オフィシャルもの
商品番号 U37730194116
商品名

野村訓市さん着用 90's FRIENDS Tシャツ オフィシャルもの
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

野村訓市さん着用の90年代のFRIENDSTです。コピーライトが入ったオフィシャルものです。[サイズ表記]XL[実寸]肩幅　58cm身幅　58cm着丈　75cm※採寸は平置きで計測しております。※多少の誤差はご了承ください。[状態]大きな破れ傷はありません。全体的に着用感があります。#raptee#ラップT#90s#vintage#hiphop#ブートレグ#バンドT#bandtee#アートT#arttee#ビンテージTシャツ#ヴィンテージTシャツ#アニメTシャツ#Anime#アニメ#ムービーTシャツ#movieTee
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