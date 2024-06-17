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完売限定品 ジャンポール・ゴルチエ　Ｔシャツ　ゴルティエ
商品番号 F54972284227
商品名

完売限定品 ジャンポール・ゴルチエ　Ｔシャツ　ゴルティエ
ブランド名 ジャンポールゴルチエ
特別価格 税込 5,341 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品東京・大阪で開催されたジャンポール・ゴルチエのファッションフリークショー会場限定販売のボーダーTシャツ。鑑賞時に購入。日本限定デザインです。ゴルチエのアイコンのボーダーTシャツを上質コットンで再現。プレーンなシルエットが美しい限定アイテム。1枚で着用はもちろん、これからの季節、ジャケットのインナーとして抜け感が出せるアイテムとしてご活用ください。VIP席限定アイテムも後ほど出品いたしますので、ゴルチエファンの方はそちらもご覧ください。一緒に購入の際は送料分お値引きいたしますので、お知らせください。ユニセックス　Lサイズ柄・デザイン...ボーダーカラー...ホワイトボーダー素材　コットン100%身幅52センチ・身丈71センチ素人採寸のため誤差はご了承ください。#ゴルチエ#ジャンポール・ゴルチエ#ファッションフリークショー#ボーダー#ゴルティエ#ゴルチェ#FASHIONFREAKSHOW
http://narcologia.ru/goods/Addict196218.html
http://narcologia.ru/goods/enquire154389.html
http://narcologia.ru/goods/peroration713015.html
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