完売限定品 ジャンポール・ゴルチエ　Ｔシャツ　ゴルティエ



2023年最新】Fashionfreakshowの人気アイテム - メルカリ



Tシャツ/コットン/ホワイト/ジャンポールゴルチェ



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Tシャツ/40/コットン/BLK/総柄/使用感有



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新品未使用品東京・大阪で開催されたジャンポール・ゴルチエのファッションフリークショー会場限定販売のボーダーTシャツ。鑑賞時に購入。日本限定デザインです。ゴルチエのアイコンのボーダーTシャツを上質コットンで再現。プレーンなシルエットが美しい限定アイテム。1枚で着用はもちろん、これからの季節、ジャケットのインナーとして抜け感が出せるアイテムとしてご活用ください。VIP席限定アイテムも後ほど出品いたしますので、ゴルチエファンの方はそちらもご覧ください。一緒に購入の際は送料分お値引きいたしますので、お知らせください。ユニセックス Lサイズ柄・デザイン...ボーダーカラー...ホワイトボーダー素材 コットン100%身幅52センチ・身丈71センチ素人採寸のため誤差はご了承ください。#ゴルチエ#ジャンポール・ゴルチエ#ファッションフリークショー#ボーダー#ゴルティエ#ゴルチェ#FASHIONFREAKSHOW