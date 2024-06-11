新品未使用 CALVIN KLEIN JEANS トラッカーキャップ CK

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商品詳細
◯商品名CALVINKLEINJEANSTRUCKERSTRAPBACKCAPカルバンクラインジーンズトラッカーストラップバックキャップ◯カラーブラック ◯状態新品未使用◯商品特徴正面にCKロゴ刺繍の入ったメッシュタイプのトラッカーキャップです。様々なファッションにも相性抜群でコーディネートに取り入れやすい男女関係なくおすすめのキャップです。トレンドのY2Kファッションにもぴったりのアイテムです。 ◯サイズフリー（ストラップバックなのでサイズ調整が可能です）◯配送方法らくらくメルカリ便匿名配送宅急便での発送を予定しています。型崩れがございませんようにダンボールにて発送をさせて頂きます。#即購入OK#帽子#メッシュキャップ#メッシュ帽子カラー...ブラック形...ベースボール
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http://narcologia.ru/goods/secretarial713816.html
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