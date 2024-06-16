Paul Smith ポールスミス　ニット　ロング　マフラー

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商品詳細
ポールスミスのケーブル編みマフラー180㎝のロングサイズ。ぐるぐる巻きにするとかわいいです。ウール100%ですが、チクチクしなくて肌触りも◎ユニセックスで使用できます。#paulsmith#ポールスミス#マフラー#ケーブル編み#アラン編み#ニット#スヌード#ストール#ユニセックス#メンズマフラー#レディースマフラー柄・デザイン···無地カラー···オフホワイト素材···ウール
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