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Paul Smith ポールスミス　ニット　ロング　マフラー
商品番号 L41790757387
商品名

Paul Smith ポールスミス　ニット　ロング　マフラー
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 1,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスのケーブル編みマフラー180㎝のロングサイズ。ぐるぐる巻きにするとかわいいです。ウール100%ですが、チクチクしなくて肌触りも◎ユニセックスで使用できます。#paulsmith#ポールスミス#マフラー#ケーブル編み#アラン編み#ニット#スヌード#ストール#ユニセックス#メンズマフラー#レディースマフラー柄・デザイン···無地カラー···オフホワイト素材···ウール
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