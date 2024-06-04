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- 【人気モデル】KENZO 刺繍入りTシャツ
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商品詳細
❏サイズ表記→M❏実寸サイズ(平置き)身幅→51㎝袖丈→21㎝着丈→67㎝肩幅→45㎝※素人寸法により多少の誤差はご容赦ください。❏カラーブラック 黒レッド 赤❏素材綿100%カラー···ブラック
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