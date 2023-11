ニューエラ kith ヤンキース キス 10周年記念 ネイビー LP ロープロ ...

ニューエラkithキス×NEWERA10周年記念 LOWPROFILEロープロ ヤンキースお色はネイビーでサイズは71/2(59.6cm)です。状態は新品です(試着のみ)当方が判断して評価の悪い方や評価が0の方は申し訳ございませんがトラブルが多いためお取り引きを控えさせていただきますのでご了承ください。最近お支払いや受取評価を迅速にして頂けない方がいらっしゃいますので迅速に対応できる方のみご購入ください。受取評価も商品到着して24時間以内に行える方のみでお願いします。



