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ニューエラ kith ヤンキース　キス　 10周年記念　ネイビー　LP ロープロ
商品番号 L52961877510
商品名

ニューエラ kith ヤンキース　キス　 10周年記念　ネイビー　LP ロープロ
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラkithキス×NEWERA10周年記念　LOWPROFILEロープロ　ヤンキースお色はネイビーでサイズは71/2(59.6cm)です。状態は新品です(試着のみ)当方が判断して評価の悪い方や評価が0の方は申し訳ございませんがトラブルが多いためお取り引きを控えさせていただきますのでご了承ください。最近お支払いや受取評価を迅速にして頂けない方がいらっしゃいますので迅速に対応できる方のみご購入ください。受取評価も商品到着して24時間以内に行える方のみでお願いします。
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