niceness JANE

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nicenessJANE写真の通り、小傷や一部の色落ちがあります。レザーオイルなどでメンテナンスをしているため、艶やひび割れなどはありません。お値下げは対応致しかねます。【注意事項】中古品ですので、神経質な方、完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるようしておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合があります。なるべくコンパクトに発送いたします。