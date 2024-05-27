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niceness JANE
商品番号 P71552729531
商品名

niceness JANE
ブランド名 ナイスネス
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

nicenessJANE写真の通り、小傷や一部の色落ちがあります。レザーオイルなどでメンテナンスをしているため、艶やひび割れなどはありません。お値下げは対応致しかねます。【注意事項】中古品ですので、神経質な方、完璧を求められる方は購入をご遠慮ください。商品写真はできる限り実物の色に近づけるようしておりますが、お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合があります。なるべくコンパクトに発送いたします。
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