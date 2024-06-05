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SURE M44-7 VESTAX ヘッドシェル
商品番号 F68933459024
商品名

SURE M44-7 VESTAX ヘッドシェル
ブランド名 シュアー
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カートリッジ本体のみです。針なしです。音出しはOKです　種類···その他
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