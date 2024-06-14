Oldstussy 90’s 黒タグ　ボーダーTシャツ

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お探しの方のみ購入願います。多少であれば価格交渉対応しますSize肩幅:50身幅:55着丈:68(s表記ですが実寸mくらいあります)Colorボーダー(パープル、ブラウン)状態:目立った汚れ傷なし補足:90’sのoldstussyのボーダーtシャツになります。注意事項:こちらは中古品、古着、デッドストック、経年劣化、ビンテージにご理解ある方のご購入を宜しくお願いします。写真では確認しにくい細かい擦れ、汚れ等がある場合もございますので、ご了承下さい。即購入歓迎です。#stussy#90sstussy#oldstussy#オールドステューシー#オールドサーフ#オールドスケート