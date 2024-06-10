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商品詳細
ボディー、ネックはFenderライセンスのWarmoth製、アルダーボディ、バーズアイメープルネック、ハカランダ？と思われるローズウッド指板、ピックアップはテムジン玄武、カラーはキャンディグリーン、スケールは243/4\"、新品価格は20万弱だったようです、中古の為キズ等あります、パーツ交換ナシ薄めのネックです。ソフトケース付
http://narcologia.ru/goods/reinforcement827499.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless487059.html
http://narcologia.ru/goods/calling249550.html
テムジン ムスタング 年式不明 | ortigueiramais.com.br
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