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テムジン　ムスタング　年式不明
商品番号 T87435357197
商品名

テムジン　ムスタング　年式不明
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 28,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボディー、ネックはFenderライセンスのWarmoth製、アルダーボディ、バーズアイメープルネック、ハカランダ？と思われるローズウッド指板、ピックアップはテムジン玄武、カラーはキャンディグリーン、スケールは243/4\"、新品価格は20万弱だったようです、中古の為キズ等あります、パーツ交換ナシ薄めのネックです。ソフトケース付
http://narcologia.ru/goods/reinforcement827499.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless487059.html
http://narcologia.ru/goods/calling249550.html
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