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ラッドミュージシャン　ネックレス
商品番号 P93012999092
商品名

ラッドミュージシャン　ネックレス
ブランド名 ラッドミュージシャン
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

チェーンネックレス。クラスプのようなパーツに「L」「A」「D」の刻印を入れたチェーンネックレスです。Tバーに「LADMUSICIAN」の刻印が入っています。2箇所のリングパーツで長さの調整ができます。ヴィンテージな風合いのメッキ加工を施しています。MATERIALS：BRASSSIZEF全長52着用回数は2回です。アクセサリー
http://narcologia.ru/goods/mobilehome227943.html
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