ラッドミュージシャン　ネックレス

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商品詳細
チェーンネックレス。クラスプのようなパーツに「L」「A」「D」の刻印を入れたチェーンネックレスです。Tバーに「LADMUSICIAN」の刻印が入っています。2箇所のリングパーツで長さの調整ができます。ヴィンテージな風合いのメッキ加工を施しています。MATERIALS：BRASSSIZEF全長52着用回数は2回です。アクセサリー
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http://narcologia.ru/goods/traverse607626.html
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