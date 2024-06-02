ラッドミュージシャン　ネックレス

チェーンネックレス。クラスプのようなパーツに「L」「A」「D」の刻印を入れたチェーンネックレスです。Tバーに「LADMUSICIAN」の刻印が入っています。2箇所のリングパーツで長さの調整ができます。ヴィンテージな風合いのメッキ加工を施しています。MATERIALS：BRASSSIZEF全長52着用回数は2回です。アクセサリー



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