キーチェーン　オモシーチャンネル　しゅんたろう

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オモシーチャンネルのシュンタロウさんと同型のキーチェーンです。新品未使用となります。3枚目の写真は個人的に使っているものを撮った物です。写真の追加等できる限り応じますので、きちんと確認してからご購入お願いします。思っていたのと違う等の曖昧な理由での返品はおやめください。#オモシーチャンネル#ヤマダレン#シュンタロウ#キーチェーン