ルイヴィトン ポルトクレ・ネオLVクラブ キーホルダー キーリング

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ルイヴィトンタイガポルトクレ・ネオLVクラブキーホルダーキーリングキーホルダー バッグチャーム 鍵 カギ小物 アクセサリー ギフト プレゼント 2年程前に都内ルイヴィトンにて購入しました。使用によるスレ、キズ等があります。まだまだお使いいただけます。◆仕様◆素材：タイガレザー 本革金具（色：シルバー）LVサークルチャームLouisVuittonシグネチャースナップフック開閉式バッグチャーム兼キーホルダー・サイズ※素人採寸となりますストラップ：縦7.7cm×横2.5cm×厚さ0.6cmチャーム：直径2.95cm×厚さ0.7cmキーリング：直径3.8cm×厚さ0.3cmナスカン：縦4.7cm×横1.8cm×厚さ0.4cm全長：13.8cm・カラーグレー・重量52g 【商品情報】箱保存袋カード付き