【NIKE】AIR VAPORMAX PLUS ヴェイパーマックスプラス

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商品詳細
メインカラー···ブルー3年前に3万円で購入しましたがサイズアウトした為出品致します。中々この色はないのでレアだと思います。※箱は捨ててしまった為ありません。メインカラー···ブルーモデル/シリーズ···AIRVAPORMAXモデル/商品名···AIRVAPORMAXPlus
http://narcologia.ru/goods/waveform14217.html
http://narcologia.ru/goods/enquire627789.html
http://narcologia.ru/goods/kindness276705.html
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