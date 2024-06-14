新品！未使用！26.5cm NIKE BLAZER COURT MID PRM

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商品詳細
新品！未使用！箱ありタグ付き！26.5cmNIKESBBLAZERCOURTMIDPRMダークマリーナブルースニーカーFB1378-408以前NIKEにて購入しました。履く機会が無いので出品いたします。発送はダンボール箱に、靴の箱ごと梱包いたしますので、靴の箱も現状の綺麗なままお届けします。らくらくメルカリ便にてお送りいたしますで日時の指定もできます。ブレーザーコートミッドプレミアムメインカラー···ブルー
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