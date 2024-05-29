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- 【ChristiaDADA】 17Aw MA-1 \"JINBEI\" ジンベイ
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商品詳細
◾️クリスチャンダダのボンバージャケットです。 和装から着想を得たシーズン。 甚平×アウターという他にないデザイン。◾️サイズ 46(M)着丈：68センチ身幅：63センチ肩幅：58センチ袖丈：65.5センチ◾️コンディションリブに極軽度の毛羽立ちあり。◾️価格交渉について常識の範囲内でお願い致します。おまとめの場合は通常より値引きさせて頂きます。定期的にセールも行っていますので、コメントをご確認下さい。◾️発送について基本24H以内に発送します。遅くとも48H以内には発送します。◾️返品、返金の対応について当ページでは正規品のみ取り扱っているので、ご安心下さい。万が一の場合は返品返金の対応もこちらでさせて頂きます。◾️関連タグBASICKSJOHNLAWRENCESULLIVANKIDILLDAIRIKU
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