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バングル「STUDIOUS」
商品番号 P75066777084
商品名

バングル「STUDIOUS」
ブランド名 ステュディオス
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

昨年STUDIOUS」で購入した「WAKANSILVERSMITH」のバングルです。表面に傷や汚れが多少あります。ご理解いただきますようお願いします。
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