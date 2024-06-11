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フェラガモ　メンズ　二つ折り財布()
商品番号 N49186271703
商品名

フェラガモ　メンズ　二つ折り財布()
ブランド名 サルヴァトーレフェラガモ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

米国免税店にて購入した商品です。中古品で使用感ありますが、比較的綺麗な状態だと思います。財布の角にあたる部分にはスレがあります。その他部分でのスレや傷は写真9枚目、10枚目を参照下さい。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革生産···イタリア
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