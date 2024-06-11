フェラガモ　メンズ　二つ折り財布()

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米国免税店にて購入した商品です。中古品で使用感ありますが、比較的綺麗な状態だと思います。財布の角にあたる部分にはスレがあります。その他部分でのスレや傷は写真9枚目、10枚目を参照下さい。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革生産···イタリア