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ジョジョの奇妙な冒険 シアーハート アタックリング
商品番号 M96164496993
商品名

ジョジョの奇妙な冒険 シアーハート アタックリング
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジョジョの奇妙な冒険キラークイーンシアーハートアタックリングです。2枚目以降写真のリングのみの発送です。サイズは不明。ピンキーリングとして何回か使用。日本人男性の小指でちょうど良いかと思います。リングのみの発送です。他にもキラークイーンシルバーを出品しています。#ジョジョの奇妙な冒険　#吉良吉影　#キラークイーン　#コスプレ　#スカルリング　#シルバーアクセサリー
http://narcologia.ru/goods/tenet103763.html
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