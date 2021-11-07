ジョジョの奇妙な冒険 シアーハート アタックリング

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ジョジョの奇妙な冒険キラークイーンシアーハートアタックリングです。2枚目以降写真のリングのみの発送です。サイズは不明。ピンキーリングとして何回か使用。日本人男性の小指でちょうど良いかと思います。リングのみの発送です。他にもキラークイーンシルバーを出品しています。#ジョジョの奇妙な冒険 #吉良吉影 #キラークイーン #コスプレ #スカルリング #シルバーアクセサリー