海外購入　POLO ラルフローレン　リメイク　タイダイキャップ　リメイク

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初めにプロフィールをご覧ください☆海外購入のユーズドリメイクのタイダイ染キャップです。日本ではあまり売られていないと思います。海外で購入後1度も被っていませんが、あくまで古着なのでご考慮ください。古着好きの方にオススメです。購入される際はご理解ご納得の上で宜しくお願い致します。返金、クレームには対応しておりませんので納得の上ご購入をお願いします。サイズ:フリー(革ベルトにて調整可能)素材:綿-100%