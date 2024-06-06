SECRID カードケース マネーバンド

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商品詳細
カードケースは半年、マネーバンドは一ヶ月ほど使用しました。動作は問題ありません。持ち歩くカードの枚数が3枚になったので手放そうと思います。カラーブラックサイズ10.2cm×6.3cm×0.8cm重さ48g収納枚数4~6枚即購入OK
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