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SECRID カードケース マネーバンド
商品番号 T14629106086
商品名

SECRID カードケース マネーバンド
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カードケースは半年、マネーバンドは一ヶ月ほど使用しました。動作は問題ありません。持ち歩くカードの枚数が3枚になったので手放そうと思います。カラーブラックサイズ10.2cm×6.3cm×0.8cm重さ48g収納枚数4~6枚即購入OK
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