ガボール　ガボラトリー　GABORATORY　ライオンペンダント　ネックレス

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ガボールのLionPendant■サイズ全長:63mm(詳細は写真10参照ください） リングサイズ:外径Φ24x内径Φ17 ※詳細は写真10参照ください重さ:合計51g 34g(ライオン部)＋17g(チェーン部) ※詳細は写真7～9参照ください☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆以下詳細ガボラトリーのアニマルモチーフの中でも、代表格である、ライオンモチーフ。百獣の王と呼ばれるライオンの威厳のある表情、貫禄のたてがみを見事に表現し、伝説のガボラトリーのアイテムの中でも昔から親しまれる名作のペンダント☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆円安により定価が上がりなかなか手元に来るのに時間がかかっているとの事です高額商品のため中古品に理解の無い方はトラブルの元になりますので購入をお控えください購入時期などは明確なエビデンスが無いので答えようが無いです真贋確認のため写真追加アップして欲しいなどあればどこをアップして欲しいかコメント下さい一点物のため気になる方はお早めに#シルバーアクセサリー#ライオンヘッド#ガボール#ガボラトリー#シルバーアクセ#ブレスレット#gabor#gaboratory#クロムハーツ#トラヴィスワーカー#スターリンギア