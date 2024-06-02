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クロコ本革　長財布
商品番号 M14269604729
商品名

クロコ本革　長財布
ブランド名 Msmall
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にタイで購入したものの使わないずくなので出品します。クロコ革:シャムカイマンの革が流通しておりますが、カイマンはクロコダイルではありませんシャムは正真正銘のクロコダイルになります日本でクロコの本革を買うと4〜5万は最低でもしますので、クロコ好きな方は是非購入よろしくお願いします^^
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