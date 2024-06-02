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商品詳細
数年前にタイで購入したものの使わないずくなので出品します。クロコ革:シャムカイマンの革が流通しておりますが、カイマンはクロコダイルではありませんシャムは正真正銘のクロコダイルになります日本でクロコの本革を買うと4〜5万は最低でもしますので、クロコ好きな方は是非購入よろしくお願いします^^
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