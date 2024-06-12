GABOR イーグル シングルダガートップ　ナギー生前　ガボール　ガボラトリー

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商品詳細
ガボラトリーのイーグルシングルダガートップです。ガボールナギー生前時のアイテムです。レギュラー品ではなくサンプル品となります。購入はガボラトリー大阪。ギャランティー等付属品は購入時より一切ございませんが、ワンオーナーの物です。とても気に入っておりましたので、ご愛用頂ける方よろしくお願いします。全長8.3cm重さは41.5gになります。
http://narcologia.ru/goods/perpetual567746.html
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