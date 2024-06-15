財布　メンズ二つ折り・再値下げいたしました　イタリアレザー・ダークグリーン

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ご覧いただきありがとうございます。イタリアレザーイタリアILPONTE社MEDUCEOLUX緑(ダークグリーン)使用している革はイタリアの高級革メーカーILPONTE社のもの、ファスナーはYKK製、小銭入れはコインが取り出しやすく膨らみにくいL字ファスナーを使用。フリーポッケト(大)札入れなど 1(写真6)フリーポッケト(小)カードなど 2ヶ所(写真6) 1か所(写真10) カード入れポッケト：4ヶ所(写真4) 3か所(写真5) 4ヶ所(写真6) 合計11ヶ所小銭入れ：大容量ジッパー式外ポッケト：1ヶ所(写真3,9)サイズ：12×9.8×2.5ｃｍ重量：117gカラー：ダークグリーン×ブラウンよろしくお願いいたします。