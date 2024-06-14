ヴァレンティノ 長財布　スタッズ　黒　　VALENTINO

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商品詳細
VALENTINOの長財布です。約4年前に銀座の正規店で購入し大切に使っておりました。全体的に使用感はありますが、大きな傷や破損はなくまだまだ使えると思います。ご質問ありましたらお申し付けください。
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