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ヴァレンティノ 長財布　スタッズ　黒　　VALENTINO
商品番号 Y12737529249
商品名

ヴァレンティノ 長財布　スタッズ　黒　　VALENTINO
ブランド名 ヴァレンティノ
特別価格 税込 3,030 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VALENTINOの長財布です。約4年前に銀座の正規店で購入し大切に使っておりました。全体的に使用感はありますが、大きな傷や破損はなくまだまだ使えると思います。ご質問ありましたらお申し付けください。
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