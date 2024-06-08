◆新品 K L ◆THE NORTH FACE【 Verb cap 】ブラック

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★とても被りやすいキャップでオススメアイテムです！★★★最新モデルです！★★★新品タグ付きです！★★★お値下げご遠慮ください！★★★その他のハット▪キャップ→#てるてる帽子★★★こちらの商品は型崩れしにくい素材なので厚さ3cmの専用箱にて発送させて頂きます。細かいことを気にされる方は購入をお控えください。ネコポス発送です★★★★ストレッチする軽量ソフトシェル素材を使用したスタンダードキャップです。生地には水を弾く撥水機能があるため、多少の雨にも対応。■Verbcap■品番→NN02309■カラー→ブラック■サイズ→L(58〜60cm)■品質→ナイロン90%ポリウレタン10%★自宅保管していますので完璧をお求めの方はご購入をお控えください。お店でのご購入をオススメ致します。★宜しくお願い致します。#てるてるノース#ノースフェイス#ノースフェイスキャップ#ノースフェイスバーブキャップ#ランニング#スポーツ#トレラン#NN02309#キャップLサイズ#ブラックキャップ#バーブキャップ#レディースキャップ917