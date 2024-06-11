ESP E-II M-I THRU NT

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商品詳細
ロングスケールのギターを使用しないため出品オークションにてほぼ新品状態ということで購入、ほとんど弾いてないためフレット減りないです。付属の保証書のお買い上げ日は2023年1月とあります。ピックアップを中古で購入したfishmanfluencekillswitchengageモデルに交換、元の配線のままなのでVoice切り替えできません。（ピックアップはcaparisonのアダムシグネチャーから取り外したもの)ナットを交換、交換時に塗装と突板？が一部剥がれたため黒で塗っています。画像参照艶消し塗装のためテカリや細かい傷あります。約3.2kg付属品fishmanfluenceピックアップ付属の配線とプッシュプルポット、ストラップロックピン※スタンドは撮影用で付属しません。発送ダンボール梱包で発送。ゆうゆうメルカリ
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