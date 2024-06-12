

【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L



【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L 【極上品】COOGI クージー 立体 総柄ニット 3Dニット L

何と言ってもマルチカラーの総柄デザインと3Dデザインが素敵！それに、クージーのブルゾンタイプはなかなかお目にかかかることのできない希少アイテムかと思われます。マーセライズコットンが使用。裏地は総柄の光沢感のある生地、【高級感が感じられる】一品です！菅田将暉さん、北野武さんが着用したこともあり、とっても人気ですよね。ビッグサイズです。トレンドのゆるだぼな着こなしができ男女問わずご着用いただけるユニセックスアイテム！個人的に内側の胸ポケットがあるのがいい！【サイズ】L着丈→73身幅→57肩幅→48.5袖丈→66素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。【カラー】グリーン✖️ベージュ【素材】マーセライズドコットン100%オールド品、古着、ヴィンテージ品です。多少の汚れ・褪せ・キズ等があるかもしれません。ご理解の上お買い求めください。服の詳細、ご不明な点などございましたら遠慮なくお聞きください。素材···コットンカラー···ブルーカラー···グリーンジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし