NIKE AIR MAX 95 ナイキ エアマックス95 25.5

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WMNSnikeAIRMAX95ナイキエアマックス95ウィメンズカラー バストグレー/オイルグレーサイズ 25.5cm(wmns)定価17000円(税抜)1度外で履き、その後箱に入れて自宅保管していました。経年劣化でメッシュの部分が黄色に変色しています。ソールの減りやクッションのへたれはありませんが、メッシュ部分の色が購入時に比べると黄色くなっています。箱なしの発送予定です。人体にインスピレーションを得て\"セルジオ・ロザーノ\"がデザインした「AIRMAX95」は1995年に発売されました。シューレースの構造はあばら骨をイメージし、アウトソールは背骨を。メッシュを使ったアッパーは筋繊維をイメージしてデザインされています。デザインばかりが注目されますが、前足部にビジブルAIRクッショニングを初めて備えたシューズで、そのシステムはバスケットシューズにも代用されるなどまさにエポックメーキングな1足です。※ウィメンズモデルのため、作りが小さめです普段24.5か、25cmの靴を履いています。メインカラー···ホワイト、グレー、ピンク人気モデル···NIKEエアマックス95used品になりますのでご理解いただける方お願い致します。