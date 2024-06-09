【取扱実績多数！】 NIKE エアマックス CD4165-001 26.5

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商品詳細
ナイキ（NIKE）スニーカーエアマックスエクシースポーツシューズブラック通学学生（メンズ）型番:CD4165-100●アイコニックなデザインを現代的にアレンジ。●ナイキエアマックス90をイメージし、クラシックなデザインをリスペクトしながら新たなテイストをプラス●長めのデザインラインをあしらったアシンメトリーのアッパーで、アイコニックなアイテムを現代的なスタイルにアップデート●素材:【アッパー】天然皮革/合成皮革/合成繊維【アウトソール】合成底●ベトナム製#NIKE#AirMax#AirMax90EssentialIvory
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