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【取扱実績多数！】 NIKE エアマックス CD4165-001 26.5
商品番号 H92569518362
商品名

【取扱実績多数！】 NIKE エアマックス CD4165-001 26.5
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,722 円
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商品詳細

ナイキ（NIKE）スニーカーエアマックスエクシースポーツシューズブラック通学学生（メンズ）型番:CD4165-100●アイコニックなデザインを現代的にアレンジ。●ナイキエアマックス90をイメージし、クラシックなデザインをリスペクトしながら新たなテイストをプラス●長めのデザインラインをあしらったアシンメトリーのアッパーで、アイコニックなアイテムを現代的なスタイルにアップデート●素材:【アッパー】天然皮革/合成皮革/合成繊維【アウトソール】合成底●ベトナム製#NIKE#AirMax#AirMax90EssentialIvory
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