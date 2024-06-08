ルイヴィトン☆ダミエ　長財布

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数年前にブランドショップエクセルの店頭で購入した正規品です。シリアルナンバーは9枚目です。気に入って使っていたので、使用感はあります。ファスナーの色あせや布地の黒ずみがあります。白色のため、使用にともない全体的にも黒ずみがあります。画像で確認してください。ファスナーについては、滑らかさには欠けますが、開閉は問題なくできます。すり替え防止のため返品には応じかねますので、ご不明点などありましたらコメントにてお願いいたします。ご納得の上でご購入ください。中古品、自宅保管にご理解いただける方、どうぞよろしくお願いいたします。