New era 100th ホワイトソックス　100周年

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NEWERA100thAnniversaryLIMITEDEDITION\"DEADSTOCK\"CHICAGOWHITESOXBlackUVGrayこちらは1920-2020の刺繍がサイドにあるようにニューエラ創業100周年を記念したキャップになります。ニューエラの創業理念に関連するモチーフを各所にレイアウト。フロントにはホワイトソックスロゴとシカゴ市旗を刺繍。リアにはニューエラのヒストリーを表す文章を刺繍しています。刺繍のレベルや贅沢さも他のアイテムとは一線を画す100周年企画ならではなアイテムとなります。71/2サイズカラー···ブラック