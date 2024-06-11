New era 100th ホワイトソックス　100周年

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商品詳細
NEWERA100thAnniversaryLIMITEDEDITION\"DEADSTOCK\"CHICAGOWHITESOXBlackUVGrayこちらは1920-2020の刺繍がサイドにあるようにニューエラ創業100周年を記念したキャップになります。ニューエラの創業理念に関連するモチーフを各所にレイアウト。フロントにはホワイトソックスロゴとシカゴ市旗を刺繍。リアにはニューエラのヒストリーを表す文章を刺繍しています。刺繍のレベルや贅沢さも他のアイテムとは一線を画す100周年企画ならではなアイテムとなります。71/2サイズカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/marshal80780.html
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