カナダ製 初期 90s 00s ARC'TERYX 両面 プリント Tシャツ L

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ARC'TERYXPrintT-ShirtSize:LMaterial:100%CottonCondition:UsedCondition(7/10Condition)MadeinCanadaGILDANULTRACOTTONAboutLate90s〜00s寸法(cm)着丈:72肩幅:54身幅:54袖丈:22ARC'TERYXのプリントTシャツ。フロント、バックにはラバープリント。ボディはカナダ製のGILDANULTRACOTTON、コットン製のヘビーウェイト。両袖と裾はダブルステッチとなります。初期のボディはオリジナルではなく、GILDANボディを使用しており、現行にはないサイズ感や素材感は逆に新鮮です。フロントにはブランドを象徴する始祖鳥ロゴがプリントされております。バックにはサークル型の始祖鳥とブランド名がプリントされております。全体的に古着特有の着用感あり。ボディ全体に多少の色褪せなど、ビンテージウェア特有の着用感あり。その他プリントに毛羽立ちのような跡、右袖に染み、フロント左半身に薄ら日焼けのような線がございます。古着慣れされている方におすすめ致します。その他不明な点があれば気軽にご質問下さい。この機会に是非よろしくお願い致します。アークテリクスTシャツカナダ製ビンテージ両面プリントオールド半袖