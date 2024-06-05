新品未使用　ワニ革　ベルト　本革　桐箱入り　E

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商品詳細
ワニ革 ベルトでございます。サイズ全長約105cm(バックル含む)幅約2cm素人採寸です。誤差はご了承ください。バックル部分には傷あり。頂き物で使用せず自宅保管してありました。ご理解いただける方お取引きお願い致します。素材···本革カラー···ブラウン
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