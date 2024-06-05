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新品未使用　ワニ革　ベルト　本革　桐箱入り　E
商品番号 E64537826002
商品名

新品未使用　ワニ革　ベルト　本革　桐箱入り　E
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 11,745 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ワニ革　ベルトでございます。サイズ全長約105cm(バックル含む)幅約2cm素人採寸です。誤差はご了承ください。バックル部分には傷あり。頂き物で使用せず自宅保管してありました。ご理解いただける方お取引きお願い致します。素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/protein241934.html
http://narcologia.ru/goods/assessor294503.html
http://narcologia.ru/goods/competitive561981.html
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