アンダーカバー X ソロイスト コラボビッグTシャツ新品44 soloist

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アンダーカバーとソロイストのダブルネームのビッグTシャツUARETHESOLOISTTシャツ両ブランドのタグがついており貴重な商品です。サイズ44肩幅54身幅59着丈70とルーズなシルエットです。新品購入後未着用で保管していました。よろしくお願いします。#ナンバーナイン#numbernine#宮下貴裕#アンダーカバー#undercover#takahiromiyashitathesoloist#soloist